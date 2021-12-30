2021/12/30 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وقع رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد وفقاً للمدد الدستورية.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) ان "رئيس الجمهورية دعا مجلس النواب الجديد للانعقاد في يوم الأحد المصادف 9 كانون الثاني 2022 ، لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد بهذا التأريخ (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد بهذا التأريخ (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).