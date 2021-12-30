2021/12/30 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..المحاضرون يقطعون أهم تقاطعات بعقوبة وشلل مروري يضرب مركز ديالى

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