2021/12/30 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن شروط التقديم للامتحان التمهيدي للسادس ابتدائي المركز الخبري الوطني.

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