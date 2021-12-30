بعد 4 سنوات من الحرب.. استمرار معاناة القطاع الصحي في الموصل

2021/12/30 | 12:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض عامر لحادث دراجة نارية بسيط، لكن العملية الجراحية الأولى التي خضع لها في الموصل فشلت، فاضطر بعدها للخضوع إلى أربع عمليات أخرى في مستشفى تابع لمنظمة غير حكومية، في قصة تعكس إخفاقات القطاع الطبي في المدينة العراقية التي مزقتها الحرب.

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