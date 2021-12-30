2021/12/30 | 12:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد رئيس الجمهورية، المنتهية ولايته، برهم صالح، اليوم الخميس، موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب.وبحسب مرسوم جمهوري حمل توقيع رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح، فأن تضمن “دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته الخامسة للانعقاد يوم الاحد الموافق 9 كانون الثاني 2022، على ان يترأس الجلسة أكبر الاعضاء سنا”.وفيه أيضا “ينفذ هذا المرسوم […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



صالح يحدد موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. صالح يحدد موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. صالح يحدد موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).