التربية تحدد ضوابط التقديم للامتحان التمهيدي للصف السادس الابتدائي ’الخارجي’

2021/12/30 | 12:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت وزارة التربية، الخميس، ضوابط التقديم للامتحان التمهيدي للصف السادس الابتدائي (الخارجي).

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وفي وثيقة حصل عليها "ناس" (30 كانون الاول 2021)، فأن الوزارة حددت المتقدمين للامتحانات التمهيدية للصف السادس الابتدائي (الخارجي)، ان يكون اما متخرجاً من الصف الرابع الابتدائي كحد ادنى (التعليم العام)، او المستوى الثاني (التعليم المسرع) او ممن اجتاز مرحلة (التكميل) في مراكز محو الامية (المعادل للصف الرابع الابتدائي) على ان يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر.

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