النقل توجه بتخفيض رسوم تصدير الذهب ويعتمد منفذا جديدا لإستيراده

2021/12/30 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة النقل، الخميس، تخفيض الرسوم عن عملية تصدير الذهب فيما قررت اعتماد مطار البصرة الدولي كمنفذ ثالث لإستيراد هذا المعدن النفيس.

جاء ذلك خلال إجتماع هيئة المنافذ الحدودية الـ12 الذي ترأسه اللواء عمر عدنان الوائلي، وشاركت فيه الشركة العامة للنقل البري متمثلةً بمديرها العام مرتضى كريم الشحماني ومدير المكاتب المهندس حسين عبد علي، وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل اليوم الخميس.

ونقل البيان عن الشحماني قوله : إن الاجتماع تضمن عدة محاور منها مناقشة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم (455) لسنة 2021 المتضمن تغيير جهة تنفيذ مشاريع تطوير وإعمار المنافذ الحدودية وحصرها بالمحافظات وإعمارها وفق تصاميم متطوره لتلبية كافة متطلبات الدوائر العاملة من اجهزة فحص سونار للحقائب والعجلات وأجهزة فحص المخدرات، ودعم مفارز الـ (K9) وإحكام السيطرة على دخول العجلات السياحية وضمان خروجها.

وأضاف أن الاجتماع ناقش ضوابط إستيراد الذهب عبر مطاري بغداد والنجف الدوليين والتوجيه بتخفيض الرسوم لكل (كغم) ذهب يتم إعادة تصديره والسماح للخروج بكميات تتناسب مع المستورد، وابدى المجلس عدم ممانعته من إعتماد منفذ مطار البصرة الدولي لدخول الذهب اسوةً بالمنافذ المذكورة.

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