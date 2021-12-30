قصة منجم ومصانع عكاشات للفوسفات: ماذا تريد ضباع أحزاب ومليشيات الفساد أن تفعل ببقاياه اليوم؟ - علاء اللامي

2021/12/30 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي التدمير المنهجي والمقصود أميركيا وحكوميا للصناعة العراقية مستمر! ذكرني التقرير والتحقيق الذي نشر قبل أيام عن مشروع عكاشات لاستخراج الفوسفات وتصنيعه في الصحراء الغربية العراقية، والتسريبات التي أفادت بأن هناك خططا لبيع وإنهاء وجود المشروع، ذكرني ذلك بما قاله لي الأستاذ فؤاد قاسم الأمير ببغداد خلال لقائي به في الشهر الماضي.



فقد حدثني الأمير طويلا وبحزن وحرقة عن ذكرياته في العمل والتأسيس في سبعينات و ......





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