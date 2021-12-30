أضرار اللقاء أكثر من فوائده - نهاد ابو غوش

2021/12/30 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشفور تسريب اللقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ووزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير في مستوطنة رأس العين (روس هعاين) داخل الخط الأخضر ، توالت ردود الفعل المنددة باللقاء على جانبي خط الصراع، الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وخاصة حزبي الليكود والصهيونية الدينية في المعارضة شجبت اللقاء ونددت بالوزير غانتس لكونه التقى بحسب زعمها بمن يريد محاكمة قادة إسرا ......





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