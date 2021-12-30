العراق الآن يعيش مرحلة صراع وتناقض بين القديم والجديد - فلاح أمين الرهيمي

2021/12/30 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي أفرزت الانتخابات النيابية قوى جديدة تعمل وتناضل من أجل الإصلاح بعد أن أفرزت قوى أدركت الواقع المؤلم والحقيقة المرة أفرزتها نتائج الانتخابات التي أدركت وعيها وفكرها من أجل تغيير الواقع وبناء عراق جديد على حساب النظام القديم وهذا يعني أن القوى الفائزة الجديدة التي تحمل راية التغيير من خلال الوعي الفكري والأيديولوجي تختلف وتتناقض عن القوى السياسية القديمة التي تحمل الأفكار والأيديولوجية عن المرحلة ال ......





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