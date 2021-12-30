رئيس الجمهورية يدعو البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى

2021/12/30 | 12:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى.

وقال صالح في تغريدة على “تويتر”، “وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الاحد، ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢”.

وأوضح أن “الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمةللعراقيين، وهذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر”.

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