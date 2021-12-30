دراسة جديدة: يمكن أن يعشّش فيروس كورونا في الدماغ والقلب 8 أشهر بعد الإصابة

2021/12/30 | 12:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة جديدة من المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا بيّنت أن فيروس "كوفيد-19" يمكن أن ينتشر بكامل الجسم في غضون أيام، ويبقى في القلب والدماغ وأعضاء أخرى لمدة 8 أشهر، لذا أُشير إليه سابقًا بـ "كوفيد طويل الأمد".لم تخضع هذه الدراسة للمراجعة من قبل الأقران بعد، لكنها تُعتبر "عملًا مهمًا ورائعًا".

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