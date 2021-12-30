غداً.. خمس مباريات في انطلاق الجولة الـ16 من ممتاز الكرة

2021/12/30 | 12:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعيواصل الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم منافساته بانطلاق الجولة الـ16 يوم غد الجمعة، بإقامة خمس مواجهات اهمها تلك التي تجمع الشرطة وامانة بغداد على ملعب الثاني .اذ يرنو فريق القيثارة الى عزف الحانه مجدداً في المسابقة المحلية، سعياً لتحقيق الفوز وتوسيع الفارق مع اقرب منافسيه والهيمنة على صدارة الترتيب وصولاً الى مبتغاه وهو التتويج بلقب الموسم الحالي، لاسيما انه يقدم مستويات جيدة وثابتة تحت قيادة مدربه المصري مؤمن سليمان، فيما يأمل أُسوُد العاصمة بحصد نتيجة ايجابية تسهم في تقدمه الى مرتبة افضل، معولاً على الروح المعنوية للاعبيه بعد التعادل أمام الزوراء في الجولة السابقة.وفي بقية المباريات سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمباراة الزوراء ونفط الوسط، وتعد هذه المواجهة في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين الطامحين لاستعادة نغمة الفوز، لاسيما بعد تعثرهما بالتعادل في الجولة الأخيرة أمام أمانة بغداد والنفط توالياً، بينما يحل أربيل ضيفاً على سامراء، ويشد الكهرباء الرحال بغية ملاقاة نفط ميسان، ويستضيف الميناء في ملعب الفيحاء منافسه النجف.وتستكمل بعد غد السبت منافسات الجولة الـ16، اذ يتطلع القوة الجوية الى تصحيح المسار امام النفط، ويبحث الطلبة عن التعويض حينما يواجه نوروز، ويلتقي ايضا الصناعة وزاخو، والديوانية والكرخ، ويلعب نادي القاسم امام نفط البصرة في ملعب الكفل.

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