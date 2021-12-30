2021/12/30 | 12:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يواصل الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم منافساته بانطلاق الجولة الـ16 يوم غد الجمعة، بإقامة خمس مواجهات اهمها تلك التي تجمع الشرطة وامانة بغداد على ملعب الثاني .اذ يرنو فريق القيثارة الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خمس مباريات بانطلاق الجولة الـ16 من الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

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