خلصت مشاكل العراق بقى بس ميناء الفاو !..مصطفى ابو ضيف الله

2021/12/30 | 12:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مصطفى ابو ضيف الله:

تعال وياي خلي انطيك شغلة وحدة تعادل ارباح جميع المونئ فد 7 اضعاف

أسعار البنزين, في يوم 27 شهر 12 سنة 2021:

بلغ السعر المتوسط للبنزين عالميا إلى 1.21 (الدولار الأمريكي) للتر .

ولان العراق يستورد 20 مليون لتر يومياً حسب كلام البندرچية في الوزارة

بمعنى جاي نخسر 24،200 مليون دولار يومياً

طبعاً انا مع الرأي القائل ان الخسارة تشمل مبالغ البانزين المستورد و مبالغ الدعم عن البانزين المُنتج محلياً ..



بمعنى زيان راس لو طبقنا ذلك .

خليك وياي لاتروح

40 مليار دينار بلغ متوسط الايرادات الشهرية لجميع موانيء العراق

300 مليار دينار شهرياً ما يصرف على استيراد البانزين وحده

هسة عرفت كم ضعف عن ايرادات جميع المنافذ وليس ميناء واحد

طابوگة وحدة تنبي بالعراق افرح كأنما وضعت في بناء بيتي الشخصي ؛ كيف اذا كان ميناء مهم

بينما انا لستُ مع التطبيل والتهويل السياسي حول الجدوى من الميناء وجعله خلاص العراق المنتظر ، والتغليس والمجاملة على مشاكل بالعة الموازنات المالية بلع !

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