الذهب ينخفض ليسجل أسوء أداء منذ 6 سنوات متأثراً بزيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية

2021/12/30 | 12:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء له منذ 6 سنوات على الرغم من استمرار تخطي الأسعار للمستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية (الأونصة) في تعاملات محدودة الخميس، إذ واجه الدولار المتراجع ضغوطا بفعل زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية.ونزل الذهب في … Readmore

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