2021/12/30 | 12:44 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمارك تعيد اصدار ١٢٤٢ طنا من مادة "تراب الحديد" إلى الجانب الايراني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/30 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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