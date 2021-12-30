صالح يدعو البرلمان الجديد إلى عقد جلساته الأولى يوم ٩-١-٢٠٢٢

2021/12/30 | 12:49 - المصدر: قناة التغيير

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‏رئيس الجمهورية يوقع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد لعقد جلسته

منذ 31 دقيقة

‏رئيس الجمهورية يوقع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد لعقد جلسته

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