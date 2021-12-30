2021/12/30 | 12:50 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذاعة الناصرية: إكمال عقود أكثر من 200 مشروع خدميٍّ ضمن صندوق إعمار ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/30 | 12:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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