محافظة بابل تزف بشرى لموظفي الاجور اليومية بمديرية الزراعة

2021/12/30 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

أعلنت محافظة بابل، اليوم الخميس، تحويل اكثر من الف موظف باجر يومي الى عقود حسب القرار 315.

وقال معاون محافظ بابل للشؤون الزراعية حسن البيرماني لأ (بغداد اليوم)، انه "تم تحويل الموظفين بعنوان اجر يومي ( بدون اجر ) في مديرية زراعة بابل البالغ عددهم 1190 الى عقود 315، من وزارة المالية".

وأضاف، انه "سيتم صرف رواتبهم الاسبوع المقبل بأثر رجعي".

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