2021/12/30 | 12:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "مصطفى الحايك" شاعر لبناني و "ميرنا ياغي" شاعرة ومطربة في ضيافة صباح دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "مصطفى الحايك" شاعر لبناني و "ميرنا ياغي" شاعرة ومطربة في ضيافة صباح دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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