البحرية الأميركية تضبط هيروين بقيمة 4 ملايين دولار في بحر العرب

2021/12/30 | 12:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون يوم الخميس إن سفينتين للبحرية الأميركية صادرتا 385 كيلوغراما من الهيروين في بحر العرب تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين دولار، خلال هجوم كبير نفذته عملية بحرية دولية بالمنطقة.

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