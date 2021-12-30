2021/12/30 | 12:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اندلع، الخميس، حريقاً في أحد المطاعم بمنطقة الوزيرية في العاصمة بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وحصل "ناس" (30 كانون الاول 2021)، على فيديو لاندلاع حريق داخل مطعم "صاج البديع" في منطقة الوزيرية ببغداد.

فيما لم تعرف حتى اللحظة أسباب الحريق والخسائر التي تسببت بها النيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم مطعماً شهيراً في منطقة الوزيرية ببغداد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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