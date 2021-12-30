ثلاث إصابات جديدة بكورونا في برشلونة

2021/12/30 | 13:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي برشلونة، إصابة ثلاثة لابين جدد بفيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان مقتضب أن “عبد الصمد الزلزولي وديست وكوتينيو، مصابون بفيروس كوفيد-19“.

واضاف “اللاعبون في صحة جيدة وملتزمون بالعزل المنزلي”.

وسبق وأن اعلن برشلونة أمس إصابة كل من أومتيتي وديمبلي وغافي بالفيروس.

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