2021/12/30 | 13:09 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دراسة جديدة من المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا بيّنت أن فيروس "كوفيد-19" يمكن أن ينتشر بكامل الجسم في غضون أيام، ويبقى في القلب والدماغ وأعضاء أخرى لمدة 8 أشهر، لذا أُشير إليه سابقًا بـ "كوفيد طويل الأمد".
لم تخضع هذه الدراسة للمراجعة من قبل الأقران بعد، لكنها تُعتبر "عملًا مهمًا ورائعًا".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة: فيروس كورونا يمكن أن يعشّش في الدماغ والقلب 8 أشهر بعد الإصابة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لم تخضع هذه الدراسة للمراجعة من قبل الأقران بعد، لكنها تُعتبر "عملًا مهمًا ورائعًا".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة: فيروس كورونا يمكن أن يعشّش في الدماغ والقلب 8 أشهر بعد الإصابة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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