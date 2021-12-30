ماذا بعد المصادقة ؟! - صبحي مبارك مال الله

2021/12/30 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله بعد مخاض عسير وترقب وإنتظار بمرور 78 يوماً على إجراء الانتخابات المبكرة بتأريخ العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2021 ، صادقت المحكمة الإتحادية العليا على نتائجها بتأريخ 27-12- 2021 وقبل المصادقة ردت المحكمة الدعوى التي أقامها هادي العامري زعيم تحالف الفتح والذي طلب فيها إلغاء نتائج الانتخابات بعد أن أدعى بأن الانتخابات مزورة بالرغم من النظر من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بالطعون وإعادة الع ......





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