الفصل السادس : النساء ضمن مصطلح ( أحد ) - أحمد صبحى منصور

2021/12/30 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة مقدمة :1 ـ فى سورة الاخلاص: ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4)) جاءت كلمة ( أحد ) بمعنيين متناقضين : أحدهما إسما ووصفا لله جل وعلا الخالق ، وجاءت ( أحد ) الأخرى عن المخلوقات نقيضا لصفات الله جل وعلا .2 ـ نتوقف مع ......





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