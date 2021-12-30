صالح يوقع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد لعقد جلسته

2021/12/30 | 13:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: جلسة البرلمان الأولى سيترأسها أكبر الأعضاء سنا.

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