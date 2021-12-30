زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي يصعد التوتر في أوروبا

2021/12/30 | 13:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، أثارت في أوروبا، مجموعة كاملة من الأصداء وردود الفعل.وأضافت زاخاروفا، في موجز صحفي: “جرت في الآونة الأخيرة، أحاديث […]

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