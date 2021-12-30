الأمين العام لمجلس الوزراء يستقبل وفد العتبة العباسية المقدسة ويشيد بمشاريعها

2021/12/30 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء، د.

حميد نعيم الغزي، وفد العتبة العباسية

المقدسة.

وأشاد الأمين العام لمجلس الوزراء،

بالمشروعات التي تشرف عليها العتبة،

ولا سيما تلك التي لها تماس مباشر مع

حياة الموا

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