"حصاد مباشر".. 10 نصائح لمستثمري الأسهم في 2022

2021/12/30 | 13:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2021 والذي شهد عاصفة تضخم الأسعار حول العالم كأحد نتائج أزمة جائحة كورونا والممتدة إلى الآن من خلال انتشار متحوراتها والتي من المتوقع أن تظل مسيطرة بتداعياتها السلبية على أداء أسواق المال بالشرق …

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