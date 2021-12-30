برهم صالح يوقع مرسوماً جمهورياً لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع من كانون الثاني المقبل

2021/12/30 | 13:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح على المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع من شهر كانون الثاني المقبل.ووقع صالح اليوم الخميس (30 كانون الأول 2021)، المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد لعقد أولى جلساته يوم الاحد … Readmore

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