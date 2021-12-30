التربية تحدد شروط التقديم للامتحان التمهيدي للسادس ابتدائي

2021/12/30 | 13:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة التربية، اليوم الخميس، شروط التقديم للامتحان التمهيدي للسادس الابتدائي.وذكرت الوزارة في بيان، أنه “استناداً الى الأمر الوزاري الصادر من الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، فإن المتقدم للامتحانات التمهيدية للصف السادس الابتدائي (الخارجي) يجب ان يكون أما متخرجاً من الصف الرابع الابتدائي كحد ادنى (التعليم العام )، أو المستوى الثاني ( التعليم المسرع […]

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