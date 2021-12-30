بسبب مخالفات قانونية.. وزير العدل يصدر قرارات بعزل 44 موظفاً وحارساً اصلاحياً

2021/12/30 | 13:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة العدل، الخميس، عن صدور عقوبة العزل بحق (44) موظفاً وحارساً اصلاحياً خلال عامي (2020-2021)، لارتكابهم اخطاء وتجاوزهم القانوني الوظيفي.

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واكد اعلام الوزارة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الاول 2021) ان "وزير العدل سالار عبد الستار محمد، اصدر عدد من قرارات عزل من الوظيفة بحق موظفين وحراس اصلاحيين بلغ عددهم (14) خلال عام 2020، فيما بلغ عدد قرارات العزل خلال عام 2021 (30) موظفاً وحارساً لارتكابهم اخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي".

واوضح اعلام الوزارة، ان "تطبيق نص القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة من شأنه ان يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام".

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