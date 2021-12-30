2021/12/30 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن أكثر المواقف استفزازا لها في عام 2021 والتي تعرضت لها وهوجمت بسببها من ضمنها تصريحاتها حول التبرع بالأعضاء.وخلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلهام شاهين تطلق تصريحا مثيرا للجدل حول دخولها النار المركز الخبري الوطني.

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