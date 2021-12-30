2021/12/30 | 13:44 - المصدر: وكالة نون
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو:كواليس لقاء الشيخ ميثم الزيدي بالسيد السيستاني: هذا ما قاله عن العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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