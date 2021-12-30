2021/12/30 | 13:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: كشف الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، عن توقيعه المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد.ودعا الرئيس العراقي، بحسب بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الأحد الموافق 9 يناير/ …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس العراقي يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد 9 يناير المقبل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس العراقي يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد 9 يناير المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).