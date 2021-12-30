السعودية تفرض إجراءات جديدة للصلاة في المسجد الحرام

2021/12/30 | 13:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السعودية، الخميس، فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في مكة المكرّمة على وقع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، لتعود المسافات تفصل المصلين الذين عادة ما يؤدون صلواتهم كتفا إلى كتف.

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