2021/12/30 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب المرشح الفائز الأول عن محافظة نينوى، اليوم الخميس، محما خليل علي آغا، مجلس النواب المقبل ورئيسي الجمهورية الوزراء ووزير التربية الحاليين بإنصاف المحاضرين المجانيين ومنحهم حقوقهم المشروعة.

وتضامن علي آغا في بيان له، تلقته (بغداد اليوم)، مع "المحاضرين المجانيين العراقيين ومحاضري نينوى والأقليات بشكل خاص، اذ ان هذه الشريحة قدمت الغالي النفيس من اجل نجاح العملية التربوية في العراق، ولولاهم لكانت هذه العملية لا تسير في كافة انحاء العراق".

وعبر عن اسفه، بـ "بعدم انصاف هذه الشريحة، وعدم منحهم حقوقهم ومستحقاتهم رغم القحط والحرمان والتحديات الاقتصادية والصحية التي يعيشونها، مشيرا الى انهم "فضلوا الطلبة على عوائلهم باستنزاف وقتهم واهتمامهم من اجل ديمومة العملية التربوية خدمة للوطن والاجيال الحالية واللاحقة".

ورفض علي آغا "تناول ذريعة الوضع الاقتصادي في العراق، لان الدولة قادرة على تعيينهم وتوفير درجات وظيفية لهم، وتغطية نفقاتهم ورواتبهم، وخاصة بوجود مستجدات اقتصادية، منها التزام العراق بتسديد ديونه كاملة للجارة الكويت، وارتفاع أسعار النفط وزيادة انتاجه".

وافاد، ان "المحاضرين المجانيين يمرون بظروف عصيبة وصعبة اقتصاديا ونفسيا وماديا ومعنويا، وليس لنا طريق سوى التضامن معهم واسترجاع حقوقهم المسلوبة المغتصبة".

واهاب بـ "الجميع بمنحهم حقوقهم المغتصبة كرد الدين لهم، لان توظيفهم وانخراطهم في السلك التربوي يمنحهم دعم معنوي ويوفر مصدر رزق لعوائلهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة بتوفير درجات وظيفية للمحاضرين المجانيين في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة بتوفير درجات وظيفية للمحاضرين المجانيين في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).