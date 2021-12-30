(بغداد اليوم) تنشر نتائج قبول التعيين بمعاهد الصحة العالية بعموم العراق

2021/12/30 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الخميس، نتائج قبول التعيين في معاهد الصحة العالية بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات.

وأعلنت وزارة الصحة – دائرة الامور الفنية نتائج القبول في معاهد الصحة العالية في بغداد والمحافظات التابعة للوزارة ولكافة الاقسام العلمية لخريجي السادس الاحيائي للعام الدراسي 2021 – 2022 .

واشارت الدائرة، الى ان تقديم الاعتراضات للفترة من 2/1/2022 ولغاية 6/1/2022 في مقر وزارة الصحة / دائرة الامور الفنية / قسم شؤون التمريض.

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