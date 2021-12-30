تحسين الخفاجي يؤكد أن اتفاق سنجار يسير وفق ما خطط له

2021/12/30 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة أن اتفاق سنجار يسير وفق ما مخطط له.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي إن الحكومة العراقية مصرَة على تطبيق الاتفاقية..رغم محاولات البعض من التقليل من الاتفاقية الا انها تم تطبيقها وتسير وفق … Readmore

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