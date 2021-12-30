حكومة العراق الجديدة أغلبية أو توافقية.. هذه أبرز الفروقات بينهما

2021/12/30 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

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بين حكومتين يستعد نواب البرلمان الجديد لطبخ مقاديرها، يتساءل العراقيون عن الفروقات والاختلاف بينهما بما يحقق لهم المطالب وتغيير الواقع السياسي والاقتصادي.

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