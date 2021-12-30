لمتابعة ملف الملعب الأولمبي وعقود المحاضرين.. محافظ ذي قار الجديد يصل بغداد

2021/12/30 | 14:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل محافظ ذي قار محمد هادي، الخميس، إلى العاصمة بغداد لمتابعة ملف الملعب الأولمبي وعقود المحاضرين.

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وذكر المكتب الإعلامي للمحافظة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 كانون الاول 2021)، ان "المحافظ محمد هادي الغزي وصل العاصمة بغداد لبحث ملفي التلكؤ في تنفيذ الملعب الأولمبي وايضاً ملف عقود المحاضرين في المديرية العامة لتربية المحافظة".

واكد الغزي بحسب البيان "سعيه الجاد لحل المشاكل المتعلقة بالملفين مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية".

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