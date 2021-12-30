بالصور.. محضروا الكوت يقطعون جميع الشوارع الرئيسية في المدينة

2021/12/30 | 14:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اقدم المحاضرون المجانيون في محافظة واسط، اليوم الخميس، على قطع جميع الطرق الرئيسية في مدينة الكوت.وقال مراسلنا، ان المحاضريين المجانيين قامو صباح اليوم بقطع جميع الطرق الرئيسية في مدينة الكوت عن طريق الاطارات المحترقة.واضاف انهم طالبوا بتطبيق قرار 315 وتحويلهم الى عقود حكومية.

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محضروا الكوت يقطعون جميع الشوارع الرئيسية في المدينة أولاً على الايام نيوز.

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