عزل (44) موظفاً وحارساً بالسجون العراقية

2021/12/30 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العدل، يوم الخميس، صدور عقوبة العزل بحق (44) موظفاً وحارساً اصلاحياً خلال عامي (2020-2021)، لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانوني الوظيفي.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “وزير […]

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