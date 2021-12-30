مقتل 6 إرهابيين في جبـل قـره جوخ (فيديو) - عاجل

2021/12/30 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، مقتل 6 إرهابيين في جبـل قـره جوخ بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "قطعات لواء المشاة 50 بالفرقة 14 بإسناد جوي شرعت بواجب ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم مشاهدة (4) من عناصـر داعـش الإرهـابـي في جبـل قـره جوخ، تم معالجتهم مـن قبـل القـوة المنفذة للواجب وقتـل إرهابيين إثنين فيما حاول الاثنان الاخران الهرب".

واضاف البيان، انه "خلال تتبع إثرهما تم العثـور عـلـى كـهـف يـتـواجـد بداخلـه (4) عناصر من الدواعش تم تنفيذ ضـربة جوية بطائرة مروحيـة، ويكون مجموع ماتم قتله خلال هذه العملية ( 6 ) من عصابات داعش الإرهابي".

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