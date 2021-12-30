عمليات بغداد تباشر بإزالة تجاوزات ضمن قاطع الكرخ وعلى نهر دجلة (صور)

2021/12/30 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، إزالة تجاوزات ضمن مناطق (المنصور، حي العامل، شاطئ التاجي) في قاطع الكرخ، فيما اشارت الى إزالة (6) مضخات كهربائية تعمل بدون موافقات رسمية على نهر دجلة.

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