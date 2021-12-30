كيف تستعد دبي لاحتفالات رأس السنة 2022؟

2021/12/30 | 14:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المطاعم الصاخبة إلى الشواطئ المزدحمة، هكذا تستعد دبي للاحتفال برأس السنة 2022.

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