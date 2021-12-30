برشلونة يعلن إصابة ثلاثة من لاعبيه بكورونا

2021/12/30 | 14:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برشلونة يؤكد اصابة الزلزولي وكوتينيو و ديست بفيروس كورونا.

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