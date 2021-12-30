افتتاح أول معرض تشكيلي في ميسان بمشاركة 14 فناناً

2021/12/30 | 14:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني

شهدت محافظة ميسان، افتتاح أول معرض تشكيلي بمشاركة 14 فناناً ونحاتاً ورساماً، الذي نظمته جمعية التشكيليين في المحافظة.

وقال ممثل جمعية التشكيليين العراقيين الدكتور الفنان جواد الزيدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "افتتاح أول معرض تشكيلي شامل في مدينة العمارة، يعد خطوة أولى للتعريف بالفن التشكيلي الميساني وقد قدم المقر العام جميع التسهيلات والدعم لفرع ميسان ولمبدعي المحافظة".

واضاف أن "لوحات المعرض صورت مضامين متنوعة تحاكي عمق المدينة التراثي والحضاري"، مبيناً، أن "المعرض سيستمر لمدة عشرة ايام ويعد أول معرض تشكيلي للجمعية في المحافظة حيث صورت الأعمال المعروضة موضوعات مختلفة ومن مدارس تشكيلية محلية وعالمية".

وأوضح الفنان النحات محمد جاسم الرسام، أن "المعرض شارك فيه أكثر من 14 فناناً ومن مختلف الأجيال بأعمال متنوعة".

وعن مشاركته، أشار الى أنه "شارك بعملين فنيين للنحت يمثلان رموز ميسان في العلم والفن وهما العالم الراحل عبدالجبار عبدالله والفنان الراحل فاضل خليل".

من جهته ناشد الفنان الرائد كاظم العبودي الجهات الحكومية في المحافظة، "الاهتمام بالفن والأدب بشكل عام والفن التشكيلي بشكل خاص ومنح الأولوية للابداع الميساني من خلال الدعم المادي والمعنوي".

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